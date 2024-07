Crisi idrica, Schifani: "Trovato accordo per l'irrigazione nelle zone più in difficoltà dell'Agrigentino"

Acqua per l'irrigazione di soccorso anche per i territori non serviti dal consorzio di bonifica Agrigento 3. La decisione è stata presa oggi nel corso di una riunione alla prefettura di Agrigento, "fortemente voluta dalla Regione siciliana e, in particolare, dal presidente Renato Schifani", si legge in una nota diffusa dall'ufficio stampa dell'ente.

"Si risolve in positivo - dice il governatore - una diatriba che ha visto contrapposti Comuni e agricoltori in una situazione che però è di emergenza per tutti. Grazie al lavoro svolto dai dirigenti generali del dipartimento regionale Tecnico, Duilio Alongi, e del dipartimento regionale dell'Agricoltura, Dario Cartabellotta, siamo riusciti a trovare celermente una soluzione ai problemi sollevati dai Comuni di Villafranca Sicula, Burgio e Caltabellotta, dell'Agrigentino".

Regione, prefettura, sindaci e rappresentanti delle aziende agricole e di Enel, che gestisce le dighe Prizzi e Grammauta, secondo quanto fa sapere la Regione, hanno concordato sui quantitativi d'acqua spettanti a ciascun Comune, sia per i territori consorziati sia per quelli liberi.

"In una situazione di emergenza idrica grave come quella che sta vivendo la Sicilia - conclude Schifani - non ci sottraiamo agli appelli che ci giungono dalle categorie maggiormente colpite, come quella degli agricoltori. Stiamo lavorando contemporaneamente sulle richieste più urgenti e su soluzioni più a lungo termine".

La prefettura di Agrigento: "Soluzione equa"

La prefettura di Agrigento aggiunge: "Sarà quindi adottata una nuova ordinanza che provvederà a far sì che la distribuzione delle risorse idriche disponibili sia equamente distribuita fra i bacini dell’alto Sosio-Verdura, del basso Verdura e del Magazzolo; tale distribuzione non consentirà di soddisfare per intero le esigenze dell’agricoltura, perché la siccità ha colpito gravemente le disponibilità provenienti dai bacini lacustri, ma sarà equa evitando le diseguaglianze nella redistribuzione dell’acqua".

(Aggiornato alle 19,40)

