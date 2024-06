Iter farraginoso e incertezza sulle fatturazioni: dopo 3 giorni di stop riparte il servizio dei rifornimenti idrici con autobotte

Stop alla serrata degli autobottisti. Ieri, dopo un incontro "fiume" al commissariato di polizia, è stato trovato un accordo. Anche in attesa di domani pomeriggio quando i rappresentanti delle 4 ditte accreditate a offrire il servizio incontreranno il prefetto di Agrigento, Filippo Romano, e i vertici dell'Aica. Sarà presente anche la polizia.

Lunedì mattina c'era stato un incontro in Municipio e dopo quel faccia a faccia, gli autobottisti avevano deciso per una nuova serrata. Il comune che ha due sole autobotti, una di Aica e l'altra prestata da un paese vicino, si è di fatto ritrovato in difficoltà: impossibile riuscire a tamponare tutte le richieste di approvvigionamento idrico. Ed ecco perché ieri, anche per scongiurare rischi per l'ordine pubblico, c'è stato un incontro in commissariato. A coordinarlo il vice questore Cesare Castelli, che è il dirigente del presidio di polizia. Gli autobottisti saccensi si sono detti intenzionati ad aderire alle nuove regole, ma reclamano che l'Aica li metta in condizioni di lavorare serenamente. I titolari delle ditte accreditate, anche ieri, hanno parlato di un sistema farraginoso: il cittadino chiama loro, loro chiamano l'Aica e poi proprio i titolari di queste imprese non sanno ancora come muoversi in merito alla fatturazione.

Nel consiglio comunale straordinario d'inizio giugno, Aica aveva detto che i termini dell'accordo per espletare questo servizio sarebbero stati stilati nel giro di poche ore. C'è da regolamentare infatti tre differenti tipologie di casi: chi ha l'appresamento, chi non ce l'ha ma potrebbe averlo e chi, invece, non è nelle condizioni di avere alcun appresamento. Differenze dunque tanto per l'approvvigionamento, quanto per il pagamento. Quel decalogo promesso, a quanto pare non è stato ancora redatto ed ecco perché gli autobottisti non sanno come destreggiarsi.

