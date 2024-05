Rete idrica di Agrigento, c'è una nuova opportunità: il governo stanzia 37 milioni di euro

C'è una seconda possibilità per la rete idrica di Agrigento. La bellezza di 37 milioni e 718mila euro sono state infatti stanziate ieri nel contesto della sigla dell'accordo avvenuta ieri, 27 maggio 2024, al teatro Massimo di Palermo tra il governo nazionale e quello regionale per l'uso dei fondi del programma per lo sviluppo e la coesione.

Tra le decine di pagine dedicate solo al territorio agrigentino sono state inserite infatti le "opere di ristrutturazione e automazione della rete idrica di Agrigento", primo stralcio. Si tratta esattamente dello stesso progetto "sfumato" lo scorso 31 dicembre che è stato appunto adesso rifinanziato consentendo teoricamente ai lavori di riprendere in tempi relativamente brevi.

Ma non è finita qui. Sul fronte dell'emergenza idrica, l'accordo stanzia altri milioni di euro per far ripartire gli impianti di dissalazione di Porto Empedocle.

All'Ati, infatti, sono stati trasferiti 5 milioni di euro per il revamping dell'impianto da 25 litri secondo e 21milioni di euro per il revamping dell'impianto da 100 litri secondo. Questi lavori, va precisato, rispetto a quelli della rete idrica devono essere ancora progettatti, appaltati e affidati, ma l'idea pare sia quella di procedere con gli strumenti straordinari messi a disposizione dalla Protezione civile per affrontare la crisi idrica.

Intanto la gente scende in piazza

Mancano ormai pochi giorni a "#vogliamolacqua", la manifestazione di protesta nata dai social e che sta raccogliendo il supporto di numerose realtà associative, politiche e del mondo del volontariato i città e che si terrà l'1 giugno prossimo alle 9.30 da Porta di Ponte.

Ad annunciare la volontà di aderire alla protesta è da ultima l'associazione "Volontari di Strada" dato che "la crisi idrica nelle ultime settimane è tornata drammaticamente di attualità ad Agrigento, riportando indietro di decenni le lancette dell'orologio della storia". "Come associazione - dice in una nota la presidente Anna Marino - aderiamo convintamente alla iniziativa, ma purtroppo nessuna nostra delegazione potrà partecipare. Sabato primo giugno, infatti, i nostri operatori sono impegnati, in sede, nella distribuzione della spesa alle centinaia di famiglie che l'associazione da tre lustri assiste con dedizione. E proprio a queste famiglie indigenti che la carenza d’acqua, problema purtroppo atavico ad Agrigento, si ripercuote maggiormente con un aggravio di costi e disagi. A loro va la nostra vicinanza e solidarietà".