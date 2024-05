Crisi idrica: sit-in di cittadini esasperati davanti al Municipio, requisito un pozzo a Cammarata

Requisito, temporaneamente, il pozzo di contrada Borgo Callea a Cammarata. A firmare l'ordinanza - che servirà per cercare di tamponare la sempre più importante crisi idrica che investe l'Agrigentino e non soltanto - è stato il sindaco Giuseppe Mangiapane. Il primo cittadino ha siglato il provvedimento contigibile e urgente facendo leva sulla delibera della giunta regionale dello scorso 11 marzo, ossia sulla dichiarazione dello stato di crisi e di emergenza regionale per le province di Agrigento, Caltanissetta, Enna, Messina, Palermo e Trapani.

Il percorso, indirizzato a fronteggiare la siccità, è stato concordato con il prefetto di Agrigento Filippo Romano. Di fatto, si apre una nuova era: quando i sindaci potranno (saranno nelle condizioni di poterlo fare) faranno le requisizioni dei pozzi per avere acqua pubblica. Quando invece ci saranno situazioni più complicate, le farà - non potrà che farle - il prefetto Romano basandosi sull'articolo 2 del Tulps. In questo caso dovranno esserci ragioni di pubblica sicurezza. E già ci siamo perché ieri c'è stata una prima, vera, protesta pubblica ad Agrigento.

Circa 70 gli agrigentini che, ieri sera, si sono prima incontrati in piazza Bibirria dove hanno discusso della carenza idrica. Una quarantina - stando alla questura di Agrigento - le persone che si sono poi spostate in piazza Pirandello, davanti al Comune, per proseguire la protesta, reclamando un incontro-confronto con il sindaco. Non ci sono state criticità: la protesta è stata del tutto pacifica.

