Emergenza idrica, a Favara messo in funzione un pozzo comunale

Piccolo passo avanti verso una riduzione della crisi idrica a Favara, città che ad oggi convive con turni idrici di anche 15 o 20 giorni.

Ad annunciare sui social la novità è il sindaco Antonio Palumbo: "Pochi minuti fa ci è stato notificata l'autorizzazione da parte della Regione siciliana all'utilizzo dei pozzi di contrada Traversa, che potranno fornire alla città fino a 10 litri di acqua a secondo e consentiranno, insieme ad altre misure che abbiamo già concordato con l'Aica (come lo stop alla fornitura nella zona industriale e alle utenze Voltano nei fine settimana e non solo), di ridurre la crisi idrica a Favara. Li metteremo in funzione entro domani e non vi nascondo la mia soddisfazione".

I pozzi non sono stati scavati adesso: esistevano già ma tranne che per il periodo di utilizzo (mai chiarito) da parte della Girgenti Acque non sono più stati utilizzati. Questo perché si trovano in una fascia di rispetto dove non sarebbe possibile l'emungimento per la vicinanza del cimitero se non dopo specifiche e accurate analisi sulla qualità dell'acqua.

"Non è stato facile e il lavoro non è ancora finito: inseguiamo questo obiettivo da oltre un anno ed essenziale è stato il supporto della Prefettura di Agrigento per interloquire con tutti gli enti preposti - ha detto Palumbo -. Non abbassiamo la guardia: troppo non è stato fatto in questi anni e, con una crisi di tali proporzioni in vista, dobbiamo pensare a ogni possibilità".