Crisi idrica, turni speciali alle utenze condominiali

Una riunione in prefettura fra una delegazione degli amministratori di condominio e i vertici di Aica. Il vertice è stato presieduto dal consigliere Michelangelo Sardo ed è servito per affrontare i temi legati alle criticità.

"La discussione - si legge in una nota della prefettura - ha, in special modo, riguardato l’erogazione del servizio idrico ai condomini, per i quali verrà istituito un numero dedicato, trattandosi di massa critica dell’utenza generale".

A margine della riunione, è stato assunto un ulteriore impegno da parte di Aica, affinché siano garantiti, a giorni stabiliti con l’Anaci, approvvigionamenti speciali a servizio esclusivo dei condomini.