Piano di protezione civile contro il deficit idrico, nominato il soggetto attuatore: ecco gli interventi prioritari

Qualcosa si muove: il soggetto attuatore c'è. È stato nominato dal dirigente generale del dipartimento regionale Protezione civile. Ed è stato individuato nel legale rappresentante pro-tempore dell'Ati. Il soggetto attuatore dovrà adesso procedere, e anche speditamente, con tutte le procedure per realizzare gli interventi ricompresi nel piano urgente di protezione civile finalizzati a contrastare la situazione di deficit idrico. E dovrà iniziare dalla nomina del responsabile unico del procedimento, il Rup, e degli eventuali responsabili di fase.

Le priorità del piano di interventi urgenti

Nell'elenco delle priorità si "parla" di nuove sorgenti, nuovi pozzi e revamping pozzi: nuove fonti insomma a cui andare ad attingere con autobotti. "Quel 35% di acqua che manca, Aica e comuni cercheranno di compensarla grazie a queste fonti e alla consegna a domicilio", aveva già spiegato, nei giorni scorsi, il prefetto di Agrigento Filippo Romano.

Le prime cose da fare sono: nuova sorgente a Cammarata, ossia potenziamento del gruppo sorgenti Chirumbo Tricca 1 e 2 (serviranno 167.300 euro); realizzazione di un nuovo pozzo, attiguo a quello Grattavole di cui sarà gemello a Sciacca (costo 602.400 euro); revamping pozzi a Ribera, ossia riattivazione di due pozzi comunali in prossimità della condotta Favara di Burgio in contrada Castello (80 mila euro); stessa cosa a San Giovanni Gemini, ossia riattivazione di 3 pozzi comunali in contrada Edera-Santa Lucia; bypass e interconnessioni fra reti a San Giovanni Gemini (80 mila euro).

Con una spesa di 4.350.000 euro, in territorio di Castronovo di Sicilia, dovrà essere realizzato il nuovo pozzo Monnafaria e la condotta di adduzione all'acquedotto Voltano. Ed ancora revamping pozzo Grattavole 4 realizzazione di una condotta di collegamento al campo pozzi già in gestione Aica - spesa 400 mila euro - a Sciacca.

No ritardi e altri interventi

"In caso di ritardi ingiustificati sulla rendicontazione delle spese o di anomalie nel procedimento, ci si riserva - scrivono dalla Protezione civile regionale - la revoca della nomina del soggetto attuatore".

A ruota - visto che erano indicati nel decreto emergenziale, a firma del capo del dipartimento Protezione civile, - dovrebbe seguire la realizzazione di un nuovo pozzo accanto al Callini - 289.250 euro la spesa - a Caltabellotta; ma anche del pozzo "E" di Favara di Burgio per una spesa di 189.150 euro. Si tratta rispettivamente di nuove risorse da 30 e 50 l/s. Nel primo caso si tratta di recuperare un pozzo colpito da una frana nel 2023 e si tratta di un pozzo interconnesso con il sistema Favara di Burgio, quindi rappresenta una integrazione di risorsa a favore dell'Agrigentino. Nel secondo caso, grazie a studi idrogeologici, si è potuto valutare che la falda Favara di Burgio ha ancora una potenzialità di sfruttamento. L'intervento prevede la trivellazione di un nuovo pozzo da inserire nel sistema Fav da veicolare al nodo di Agrigento e tramite altri interventi mandare la risorsa verso l'acquedotto Gela-Aragona.

