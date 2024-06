Crisi idrica, il Cartello sociale al sindaco: "Qual è la capacità di erogazione della rete di acqua potabile?"

Come si intende fronteggiare la carenza idrica; sono state attivati contatti con l'Ati, l'Aica, la Regione per la definizione di piani-programmi di intervento per garantire che, in caso di necessità, si possa disporre degli approvvigionamenti idrici indispensabili per il fabbisogno di acqua potabile sia nel settore dei servizi primari, sia in quello delle produzioni agricole. E ancora, quali sono i dati aggiornati sui volumi di acqua accumulati nei serbatoi idrici del nostro territorio, sulla capacità di erogazione della rete di acqua potabile sia nel territorio comunale che delle frazioni, sulle potenzialità dei pozzi di acqua potabile nelle varie zone della provincia; quali e quante indagini sono state di recente effettuate dagli organismi competenti sulla qualità delle acque per uso potabile della rete idrica di competenza comunale, nei pozzi e nei bacini idrici della provincia. Questi alcuni degli interrogativi che il Cartello sociale ha rivolto, in una lettera, al sindaco di Agrigento Francesco Micciché. A margine della "marcia degli assetati" di ieri, il Cartello sociale ha, di fatto, voluto vederci chiaro ed ha posto domande precise.

"Quali sono le iniziative che, in caso di emergenza, consentiranno di poter materialmente garantire la regolare erogazione di acqua potabile nelle case e che cosa sia possibile fare per prevedere irrigazioni di soccorso in agricoltura, magari attraverso impianti di emergenza, per garantire la sopravvivenza delle colture presenti nel comprensorio irriguo del territorio provinciale" - ha chiesto ancora il Cartello sociale - .

Il Cartello sociale che aveva chiesto, a margine della protesta, un incontro con il sindaco di Agrigento, ha chiesto anche "perché il bonus idrico, destinato alle famiglie meno abbienti, non venga erogato secondo le procedure previste nel resto d’Italia". E' stato quindi chiesto, sia al gestore che ai comuni, di "applicare e controllare l’erogazione del bonus, nella misura in cui prevede la legge". Nella missiva consegnata a Micciché è stato poi toccato un tasto, il solito, dolente: "Perché le tariffe di oggi siano più care, di oltre il 20%, rispetto a quelle di Girgenti Acque. Ci sono poi gli utenti forfettari, cioè quelli ai quali non è mai stato installato il contatore e pagano a prescindere dai propri consumi. Ci sono anche i tanti abusivi che - scrive il Cartello sociale - non sono mai stati perseguiti da chi avrebbe la responsabilità di farlo. Inoltre, la corretta depurazione, così come qualsiasi altra azione per rispettare l’ambiente circostante, dovrebbe essere una priorità per il gestore del servizio idrico. Nel passato, con il gestore privato, l’autorità giudiziaria ha accertato tante gravi inadempienze che oggi, a distanza di dieci anni, rimangono sostanzialmente presenti, con interi quartieri che, pur pagando in bolletta i canoni per la fognatura e la depurazione, ne usufruiscono solo in minima parte".

"Ai sindaci, che dovrebbero farsi portavoce dei propri cittadini, si chiede di vigilare sulla realizzazione dei nuovi depuratori, sul pieno rispetto dell’ambiente, ma anche sulla corretta applicazione del sistema tariffario previsto dalla legge. In ultimo, ma non per ultimo, si spera che le risorse finanziarie recuperate dal Fsc per la realizzazione della nuova rete idrica interna del comune di Agrigento non corrano più il rischio di perdersi tra i meandri della burocrazia e i ritardi".