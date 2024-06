Crisi idrica e guerra in Ucraina, Romano richiama all'unità: "Per lavorare al meglio dobbiamo fare squadra"

"Uniti nei simboli, come la bandiera, l'inno di Mameli e la festa della Repubblica. Uniti, a maggior ragione quando ci sono dei problemi grandi e vicini". È al concetto di unità che si è più volte richiamato, durante il discorso tenuto per le celebrazioni del 78esimo anniversario dalla fondazione della Repubblica, il prefetto di Agrigento Filippo Romano. Unità che serve - è stata chiara la massima autorità governativa - anche per affrontare e fronteggiare la crisi idrica che sta complicando la vita degli agrigentini o la preoccupazione della guerra che è alle porte d'Europa.

"La crisi idrica o la guerra alle porte d'Europa non ci impediscono di far festa - ha detto chiaramente il prefetto Romano - . Sarà capitato a tutti di festeggiare un compleanno in ospedale, o sotto malattia. Ma di volerlo lo stesso festeggiare e poi tutti uniti, insieme, tornare al lavoro per combattere per risolvere i problemi come quello dell'acqua".

"È nostro dovere stare attenti alla crisi idrica. È nostro dovere lavorare su quest'emergenza, ma per poter meglio lavorare dobbiamo fare squadra - Romano ha richiamato gli agrigentini - . E si fa squadra anche festeggiando i simboli che ci uniscono. La Repubblica va festeggiata non perché, come in altri periodi storici, ci ritenevamo superiori tali da invadere altri Paesi e fare guerra. Ma perché è la nostra 'famiglia'. Così come è bene che i francesi celebrino il 14 luglio e gli americani il 4 luglio, noi abbiamo il diritto-dovere di festeggiarci. La comunità nazionale è come una 'famiglia' e si può discutere, litigare anche in maniera vivace, ma le famiglie sane (le nazioni) sono quelle che sanno ritrovare la pace nei momenti giusti che sono i momenti di festa. Se non tutte le domeniche come una volta, almeno alle feste comandate".

AgrigentoNotizie è anche su Whatsapp. Seguici sul nostro canale.