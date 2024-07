Crisi idrica sempre più difficile da sostenere, il Cartello sociale: “Non serve tentare di ridimensionare il problema”

Il Cartello sociale, composto da Don Mario Sorce, Alfonso Buscemi, Paolo Ottaviano e Gero Acquisto, interviene ancora una volta sulla crisi idrica manifestando forti dubbi sulla gestione dell’emergenza. “Non serve tentare di ridimensionare il problema - dicono - e ci auguriamo che le dichiarazioni del presidente di Aica rese al Tg 1, siano veritiere per ciò che riguarda le grosse strutture e le aziende turistiche che, a suo dire, carenze di acqua non ne hanno avuto! E la popolazione? Le famiglie? E tutte le altre realtà presenti sul territorio che non vedono acqua chi da 10, chi da 15, chi da 20 e chi da 25 giorni? Queste persone carenze di acqua non ne hanno avuto? Se tali dichiarazioni volevano cercare di rassicurare chi si appresta a venire ad Agrigento possono avere un senso. Se invece vogliono essere un tentativo per ridimensionare la criticità della situazione nei confronti di una popolazione esasperata, sono servite solo a provocare le reazioni di chi non vede a breve soluzioni che possano tamponare un'emergenza idrica che sta mettendo in ginocchio famiglie e imprese del territorio.

Anche dall' ultima assemblea dell' Ati - proseguono Don Mario Sorce, Alfonso Buscemi, Paolo Ottaviano e Gero Acquisto - non si colgono segnali incoraggianti perché si è parlato solo di mettere in rete qualche pozzo (la cui acqua deve avere il benestare dagli organi deputati) e di acquistare (non si è capito quando e quanti) mini dissalatori con una portata di 15 metri cubi al secondo. Soluzioni che certamente non risolveranno il problema nell’ immediato: la crisi è adesso. Passando i mesi più caldi e la siccità e tornando la pioggia si potranno fare altri adeguati piani per non avere più crisi come quella presente. Non si può più tergiversare rispetto all' adozione di soluzioni eccezionali per fronteggiare una situazione non più gestibile.

Occorre subito attivare protezione civile e genio militare per adottare misure straordinarie prima che insorgano problemi seri per mantenere l’ordine pubblico. La cabina di regia istituita appositamente per Agrigento dal presidente Schifani ha prodotto un discreto lavoro recuperando risorse dal Fondo di sviluppo e coesione per finanziare opere a servizio del sistema idrico della provincia, ma si tratta di infrastrutture che daranno sollievo almeno tra un anno. In attesa che tali opere vengano messe in cantiere e che si possano realizzare oggi devono essere prese misure corrispondenti alla drammatica emergenza.

E infine sarebbe opportuno dare segnali rassicuranti, ma non solo a parole, per non danneggiare più di tanto la stagione turistica in corso e per comunicare che per il 2025 si sta lavorando per fare in modo tali situazioni non si ripetano più”.