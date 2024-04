Crisi idrica, da Lucca Sicula arriva una motopompa per le irrigazioni

Il Consorzio di bonifica di Agrigento avrà a disposizione una “forza” in più per fronteggiare la crisi idrica. Si tratta di una motopompa donata dal Comune di Lucca Sicula in comodato d’uso gratuito.

Permetterà di sollevare le acque del fiume Verdura verso la diga Castello consentendone l'uso per l'irrigazione nel corso della stagione estiva. L’attrezzatura è stata concessa dal sindaco di Lucca Sicula, Salvatore Dazzo, su richiesta avanzata nei giorni scorsi dall’assessore regionale all’agricoltura Luca Sammartino e dal commissario straordinario del Consorzio Baldo Giarraputo.

“Voglio esprimere gratitudine al sindaco di Lucca Sicula per la collaborazione - ha detto l’assessore Sammartino -. Un gesto che dimostra l'utilità di fare lavoro di squadra davanti a una situazione difficile. Una bella risposta per tutta la comunità siciliana”.