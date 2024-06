Crisi idrica, il Cartello sociale: "L’unica risposta alla crisi è il dissalatore"

Intervenire nell'immediato per contrastare la crisi idrica rimettendo in funzione i dissalatori di Porto Empedocle. E' quanto chiede in una nota ad Aica il Cartello sociale, in considerazione anche delle comunicazioni diffuse ieri a margine di un tavolo tecnico in Prefettura.

"La trivellazione di nuovi pozzi e il potenziamenti del servizio di fornitura idrica tramite autobotti - dicono - può contribuire a colmare il fabbisogno che si è aggravato, anche a seguito della riduzione del 30% della fornitura proveniente dagli impianti di proprietà di Siciliacque, tuttavia occorre che il sindaco solleciti subito l' intervento della Protezione civile per ripristinare il dissalatore di Porto Empedocle cercando di cominciare a lavorare per puntare all'indipendenza idrica, che come hanno riconosciuto i vertici di Aica è un obiettivo purtroppo non raggiungibile nell' immediato. Inoltre - continuano -, il potenziamento del servizio di autobotti, che permette di ricorrere a sorgenti presenti nel sottosuolo ma non collegate con la rete di distribuzione e che ha tratto spunto dall'emergenza delle scorse settimane, può forse contribuire oggi ad alleviare i disagi della popolazione ma bisogna pensare alle prossime settimane quando, a fronte dell' incremento degli arrivi dei turisti, aumenterà il fabbisogno del prezioso liquido".

Intanto a chiedere maggiore chiarezza rispetto ai turni indicati dal sito on line di Aica è l'associazione "Konsumer". Lamentando che esso è divenuto "inattendibile" a causa di "cambi repentini e giornalieri che creano confusione all’utenza alla quale non viene garantita la necessaria

certezze, dell’erogazione (seppur poca) dell’acqua", i responsabili dell'associazione dei consumatori evidenziano in particolare la situazione di Favara. "in alcune zone - si legge - l’erogazione è in media tra 7/8 giorni (se non riprogrammata senza indicare il nuovo giorno di erogazione), in altre, invece, è in media tra 13/15 giorni".