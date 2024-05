Corteo di protesta contro la crisi idrica, il Cartello sociale: "Serve incontro col sindaco"

Chiedono un incontro con il sindaco. Dopo aver annunciato già nei giorni scorsi l'adesione al corteo di protesta che è stato organizzato per sabato primo giugno, il Cartello sociale chiede di poter incontrare il primo cittadino, Franco Miccichè.

"La manifestazione popolare - ricordano dal Cartello sociale - è stata organizzata per richiamare l'attenzione degli enti competenti sulla situazione idrica del nostro territorio che, in vista dell' estate, si presenta in termini già emergenziali. Il corteo, alla fine del percorso, sosterà (si stima intorno alle 11,30) brevemente davanti il palazzo di città".

"Chiediamo - scrivono don Mario Sorce, Alfonso Buscemi e Paolo Ottaviano Gero - un incontro per illustrare le motivazioni dell'iniziativa e di rivolgere alcune sollecitazioni alle quali potrà rispondere successivamente, dopo avere consultato chi a diversi livelli è interessato a garantire un servizio idrico adeguato per soddisfare le esigenze delle famiglie e del mondo delle attività produttive, con particolare attenzione al comparto agricolo.