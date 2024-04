Crisi idrica: rifornire il carcere con le autobotti e recuperare acqua per Favara

La crisi idrica, che sta investendo l'Agrigentino, non ha ancora tinte nere. L'orizzonte non è però, per niente, limpido e le foschie sembrano anzi addensarsi sempre di più. Cercando di scongiurare emergenze, recuperando acqua laddove è possibile, il prefetto di Agrigento Filippo Romano ha incontrato il sindaco di Favara Antonio Palumbo. Il dado è tratto, nel senso che una decisione - per avviare quella che sarà una vera e propria sperimentazione - è stata presa. Ci sarà da capire quando - perché la soluzione concordata è condizionata all'uso di autobotti - si potrà dare il via e poi, dopo una settimana-dieci giorni al massimo, tirare la summa. Comprendere cioè se la sperimentazione ha funzionato e se è davvero servita.

Il carcere Pasquale Di Lorenzo, che si trova in territorio di Agrigento, ma viene alimentato dallo stesso acquedotto che fornisce Favara, non può - esattamente come l'ospedale - restare senza acqua. Nemmeno se la crisi idrica divenisse epocale. Si rischierebbe il caos e, naturalmente, riverberi in materia di ordine all'interno della struttura penitenziaria. L'idea - che si svilupperà in una sperimentazione appunto - è quella di creare un apposito attacco per fare in modo che le cisterne del "Pasquale Di Lorenzo" vengano rimpinguate dalle autobotti. L'acqua al carcere non verrà chiusa, questo è scontato. Ma se le cisterne dell'istituto penitenziario verranno riempite con le autobotti, i serbatoi non attingeranno più dall'acquedotto. E questo non potrà che far recuperare qualcosa come 15 litri d'acqua al secondo per il Comune di Favara. Che non è poco, specie in tempi d'emergenza idrica.

Di fatto, procedendo con 10 autobotti giornaliere (5 viaggi la mattina e altrettanti nel pomeriggio), i serbatoi del carcere di contrada Petrusa saranno sempre pieni (a prescindere dalla portata e dall'erogazione idrica) e, appunto, verrà recuperata una risorsa idrica da stornare su Favara.

Si tratta, come concordato e come detto, di un'iniziativa sperimentale. Per intanto, secondo quanto apprende AgrigentoNotizie, c'è da trovare le autobotti per dare il via al tentativo. Una il Comune di Favara ce l'ha e la sta già facendo sistemare. Un'altra dovrebbe arrivare a breve all'ente dalla Regione. Automezzi a disposizione si potrà procedere - per una settimana, dieci giorni, - alla sperimentazione. Perché qualcosa comunque bisogna iniziare a studiarla e a sperimentarla, ed è questo che sta facendo il prefetto di Agrigento assieme ai sindaci, per evitare di far sprofondare Agrigento e provincia nell'inferno siccità estiva.

AgrigentoNotizie è anche su Whatsapp. Seguici sul nostro canale.