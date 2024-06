L'Agrigentino è nella morsa della sete: come chiamare le autobotti censite dall'Aica e come pagare

Le modalità operative sono state concordate. E nel dettaglio. Sciacca sarà l'apripista di un modus operandi che riguarderà l'intera provincia: da Agrigento a Licata, da Favara a Canicattì e in tutti gli altri Comuni dove si dovrà tamponare la sete. S'è svolta ieri pomeriggio, al palazzo del governo, la riunione con tre, dei quattro, rappresentanti delle ditte di autobotti, il vice questore Cesare Castelli, il vicario del questore Francesco Marino, il presidente del Cda di Aica Settimio Cantone e il vice sindaco di Sciacca. A coordinarla il vice prefetto Fabio Magnano. Un faccia a faccia che ha fatto seguito al vertice svoltosi al commissariato di polizia della città Termale.

Censimento delle autobotti, contatti per i rifornimenti e pagamenti

Le autobotti verranno censite da Aica. Un censimento che serve per poterle contattare. Sono state stabilite due diverse modalità: una per chi ha un contratto con Aica e quindi viene rifornito ordinariamente da Aica e l'altra per chi non ha nessun rapporto contrattuale con Aica. Ecco quale sarà l'iter, che è stato stabilito per Sciacca. Ma che riguarderà anche gli altri paesi della provincia, partendo dal capoluogo.

Quanti hanno un rapporto contrattuale con Aica e sono senz'acqua potranno richiedere l'intervento dell'autobotte chiamando direttamente Aica. Sarà quest'ultima a contattare le ditte di autobotte, seguendo una lista. Fatta salva la possibilità per l'utente di poter scegliere la propria ditta di fiducia, ma sempre dopo aver chiamato Aica e averlo concordato.

Quindi la chiamata va fatta ad Aica e non alla ditta di autobotti. L'esempio: Tizio chiama Aica e Aica manderà l'autobotte, oppure Tizio attraverso Aica sceglie la ditta di fiducia fra quelle accreditate.

Per l'utente c'è il pagamento per il trasporto, mentre l'acqua che verrà rifornita verrà messa in bolletta.

Chi non ha rapporti in essere con Aica, chiamerà direttamente gli autobottisti sulla base dell'elenco prefissato da Aica. Sul sito di Aica e su quello del Comune ci sarà un elenco di autobottisti censiti. L'autobottista andrà a rifornirsi presso il centro di distribuzione, farà il trasporto dell'acqua e la scaricherà all'utente. Il trasporto verrà pagato all'autobottista, l'acqua all'Aica.

L'autobottista avrà un modulino che dovrà essere compilato con nome, cognome, codice fiscale, via di residenza, indirizzo mail, numero di telefono. Nel modulo verrà indicata la quantità d'acqua di cui l'utente viene rifornito e il costo per metri cubi. Somma che dovrà essere pagata ad Aica che manderà a casa del cittadino un bollettino. A titolo d'esempio: se si riceverà un quantitativo d'acqua per cui si dovranno pagare 40 euro, la riscossione la farà l'Aica. L'autobottista andrà da Aica con il modellino compilato e dirà: sono stato chiamato da Tizio, sono andato lì, ho scaricato 20 metri cubi di acqua, questa è la ricevuta. Aica potrà così contabilizzare, censire l'utente e chiedergli il pagamento di quel quantitativo di acqua.

Due canali diversi, dunque. Uno per chi ha un rapporto in essere con Aica e uno per chi questo rapporto non ce l'ha.

Autobottisti censiti garantiscono acqua salubre

Tutti gli autobottisti censiti garantiscono che l'acqua proviene da Aica e quindi è un'acqua salubre.

Qualora dovessero essere chiamati autobottisti che non sono nell'elenco prefissato da Aica si starà chiamando un soggetto abusivo e non si conoscerà la provenienza dell'acqua. Durante la riunione di ieri in prefettura è stato stabilito di indirizzare la collettività a chiamare, anche chi non ha un rapporto con Aica, solo gli autobottisti censiti.

Verranno, in questo modo, raggiunti due obiettivi: il primo che l'utenza sa, e in maniera chiara, come comportarsi se manca l'acqua. Se si è utente di Aica, si sa che ci si dovrà rivolgere ad Aica e non all'autobotte. Se non si è utente di Aica, ci si potrà rivolgere all'autobotte, ma a quelle censite. Le modalità sono chiare: si paga solo il trasporto, Aica chiederà i soldi dell'acqua che ha fornito o, ordinariamente, nella classica bolletta oppure con un bollettino che arriverà via mail. All'autobottista si paga l'acqua.

Di fatto, l'autobottista censito diventa il braccio operativo di Aica.

Operai in servizio anche nel weekend per smaltire le richieste idriche

Aica, durante la riunione di ieri in prefettura, si è impegnata a garantire che presso l'unico punto di prelievo dell'acqua di Sciacca, quello di contrada Sovareto, ci sarà un cantoniere, un operaio, in orario 7-13 e 13-19. Aica, stando a quanto annunciato, si sta inoltre attrezzando per tenere in servizio l'operatore anche sabato e domenica, in modo tale che le richieste possano essere evase durante l'arco della settimana. Ovviamente questa è una situazione volta ad affrontare l'attuale emergenza idrica.

