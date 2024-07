Crisi idrica, l'appello del Cartello sociale e del comitato a Mattarella: "Esasperazione incontenibile"

Il Cartello sociale, insieme al comitato "Vogliamo l'acqua", si rivolgono al presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, perché si occupi dell'emergenza idrica senza precedenti della provincia di Agrigento. La consulta delle associazioni di Aica scrive, fra gli altri, al presidente della Regione, Renato Schifani, e all'assessore Roberto Di Mauro per sollecitare la decadenza dei sindaci inadempienti: la tensione attorno alla crisi idrica resta altissima.

Il Cartello sociale: "Esasperazione pericolosa e difficile da contenere"

"Le scriviamo questa lettera da Agrigento - si legge nella missiva della sigla che raggruppa sindacati e diocesi -, città designata come capitale italiana della cultura 2025 per la sua millenaria storia e per le sue tradizioni artistiche e popolari. Agrigento, nel corso degli anni, si è vista privare di uno sviluppo pari a quello di altre città del nord e del centro, perdendo diverse occasioni per tentare di dotare il suo territorio di un'autostrada (unico capoluogo di provincia italiano sprovvisto di tale importante arteria) e di un aeroporto civile".

Il Cartello prosegue: "A queste gravi carenze infrastrutturali se ne aggiunge un'altra più grave e inaccettabile ovvero la mancanza di acqua e le gravi e intollerabili inefficienze della distribuzione. L'acqua viene distribuita con turni di 23-24 o 25 giorni con erogazioni di una o due ore, assolutamente insufficienti. Riteniamo - proseguono - che il problema della mancanza d'acqua non sia legato solo alla perdurante siccità che da mesi sta interessando la nostra isola. Siamo convinti che il vero problema si annida nella gestione delle risorse (pozzi, invasi e sorgenti) e delle reti idriche (acquedotti, serbatoi, tubazioni), divenute da tempo oggetto di mercificazione e strumentalizzazione politica, basati su pratiche commerciali scorrette e promesse elettorali ingannevoli".

Infine l'appello: "Le chiediamo di intervenire per ricordare al nostro governatore della Regione che l'acqua è un diritto. La nostra Sicilia, circondata dal mare, si potrebbe dotare di validi impianti di dissalazione che potrebbero essere risolutivi. Che si possa dichiarare lo stato di gravissima emergenza. Che si possano mettere in campo tutte quelle azioni necessarie per evitare un ulteriore aumento dell'esasperazione civile, difficile ormai da contenere o disapprovare".

La consulta delle associazioni di Aica: "Decadenza per i sindaci inadempienti"

La consulta delle associazioni di Aica, rivolgendosi a Schifani e Di Mauro oltre che al prefetto e ai vertici della società che gestisce il servizio idrico, sottolinea che le misure adottate sono state insufficienti e chiede la decadenza dei sindaci inadempienti.

"Se l'obiettivo principale di questo coordinamento - scrivono - era di alleviare la carenza idrica, tramite il potenziamento del comparto autobotti, tramite il ricorso alla nave cisterna ormeggiata al porto di Licata, tramite il collegamento di nuove fonti idriche alle reti dell'ambito, questo obiettivo non è stato raggiunto".