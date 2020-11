Coronavirus e crisi del commercio, Picarella: "Negozi aperti, compriamo agrigentino”

I timori per una crescita della curva epidemiologica e per l’incremento dei casi di persone risultate positive al Sars Cov 2 penalizzano ulteriormente il settore del commercio. L’ultimo Dpcm non dispone la chiusura dei negozi in zona “arancione”, ma di gente in giro se ne vede veramente poca. Solo le attività interne ai centri commerciali, ad esclusione di quelle autorizzate, sono costrette alla chiusura nei giorni festivi e prefestivi. Per il resto, tutti i negozi possono regolarmente continuare a lavorare.

Covid-19, zona "arancione" e nuovo Dpcm: ecco tutte le regole in vigore da oggi

„ Covid-19, zona "arancione" e nuovo Dpcm: ecco tutte le regole in vigore da oggi

Nella città dei Templi, l’assessore comunale con delega al Commercio, Francesco Picarella, lancia un appello agli agrigentini per sostenere l’economia locale. “E’ un momento economico drammatico – dice, ai microfoni di AgrigentoNotizie, l’assessore Picarella – ma oggi più che mai c’è bisogno di sostenere l’economia locale e di uscire, nel rispetto delle regole di prevenzione. per comprare nei negozi agrigentini”.