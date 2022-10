Uva Italia destinata al macero a Canicattì, l'allarme dei produttori: “Siamo rovinati, chiediamo lo stato di calamità”

Ben 800 milioni di euro di fatturato e un bacino occupazionale con oltre 15 mila lavoratori, questi sono alcuni dei dati relativi alla filiera dell'uva da tavola che nelle Igp del comprensorio agrigentino e nisseno con i centri di riferimento che sono Canicattì e Mazzarrone ma che complessivamente raggruppa una ventina di comuni e migliaia di ettari di vigneti. Un motore trainante per l'economia del territorio che però deve fare i conti con la grave crisi che attanaglia tutti i settori, ed ecco dunque che a Canicattà, città dell'uva Italia, monta la protesta dei produttori ai quali, i colossi della grande distribuzione, pagano circa quaranta centesimi per un chilo di una eccellente uva che poi i cittadini comprano al supermercato ad un prezzo variabile tra i quattro e i cinque euro. Al netto dei rincari energetici e dei fattori climatici che stanno compromettendo il raccolto, buona parte della vendemmia è ormai destinata al macero e sono molti gli imprenditori agricoli che, viste le condizioni di mercato, lasceranno i grappoli marcire nei vigneti. I sindaci dei comuni coinvolti, da Canicattì chiedono lo stato di calamità e chiedono l'intervento urgente del commissario europeo per l'Economia, Paolo Gentiloni. Le gravi perdite subite dai produttori, potrebbero portare al licenziamento di migliaia di braccianti e il timore dei sindaci è anche quello che l'incremento del tasso di disoccupazione possa sfociare in problemi di ordine sociale.