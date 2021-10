Microcriminalità dilagante, denunce e raffica di avvisi orali per licatesi "pericolosi"

Due dei licatesi già gravati dalla misura di prevenzione dell'avviso orale sono stati sottoposti ad un maggiore regime di controllo, il cosiddetto avviso orale aggravato. E per effetto di queste misure non potranno detenere o utilizzare, in tutto o in parte, telefoni cellulari, radiotrasmettitori, walkie-talkie, smartphone, tablet, laptop