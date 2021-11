Cresta sui biglietti venduti a bordo dei bus, al via processo a 10 autisti

Una notifica non andata in porto fa slittare l'inizio del dibattimento a carico di dieci autisti della Tua - azienda del trasporto pubblico urbano - accusati di avere fatto la cresta sulla vendita dei biglietti a bordo e avere deviato i tragitti per esigenze personali.

Il giudice Agata Anna Genna ha, quindi, fissato l'inizio del processo al 17 gennaio. La Tua, che ha ingaggiato un investigatore privato per raccogliere prove contro i suoi dipendenti, denunciandoli in Procura, si è costituita parte civile all'udienza preliminare.

Sul banco degli imputati siedono Maurizio Buttigè, 52 anni; Maurizio Camilleri, 52 anni; Giuseppe Danile, 60 anni; Giuseppe Donisi, 52 anni; Vincenzo Falzone, 53 anni; Giuseppe Lattuca, 59 anni; Michelangelo Nasser, 57 anni; Andrea De Carmelo Russo, 59 anni; Giuseppe Trupia, 54 anni e Angelo Vaccarello, 53 anni.

A Buttigè, Camilleri, Danile, Falzone, Lattuca, Russo e Vaccarello si contesta di avere venduto a bordo dei mezzi dei titoli di viaggio a un prezzo maggiore e non vendibili, di avere omesso la stessa registrazione della vendita e, soprattutto, di avere riciclato i biglietti vendendoli più volte senza obliterarli al fine di incassare la differenza oppure incassando i soldi senza neppure consegnarli.

Donisi, Nasser e Trupia sono accusati di interruzione di pubblico servizio perché, in tre circostanze, nell'estate del 2017, avrebbero deviato il tragitto previsto, anche omettendo alcune fermate e lasciando gli utenti a piedi, per proprie esigenze personali.

All'udienza successiva, pm e difensori (gli avvocati Daniela Posante, Gerlando Alonge, Leonardo Marino, Teresa Chiara Caruselli, Gianluca Urso e Alessandro Rampello) chiederanno di provare i fatti con i propri mezzi di prova ovvero liste testi ed eventuali consulenze di parte.