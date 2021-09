Si appropriano del numero di cellulare e creano falso profilo social: denuncia per sostituzione di persona

Si sono impossessati, forse lo avevano già per motivi d’amicizia, conoscenza o parentela, del numero del suo telefono cellulare e hanno creato un falso profilo social. Un profilo su Instagram dove sono state postate fotografie o link poco consoni, talvolta anche un po’ spinti. Ad accorgersene è stato l’agrigentino sessantaseienne – proprietario di quel numero di telefono cellulare – che non ha potuto far altro che presentarsi all’ufficio Denunce della Questura e formalizzare, a carico di ignoti, una denuncia per sostituzione di persona. Ai poliziotti della sezione Volanti, l’uomo ha fornito ogni indicazione possibile e immaginabile, oltre al riscontro del profilo social fasullo, e chiede, inevitabilmente, che venga identificato – e punito – colui o colei che ha creato quel profilo social fasullo con dei dati, il numero del telefono cellulare, che appartengono al sessantaseienne.

I poliziotti della sezione Volanti hanno composto quello che è un fascicolo di indagine e lo hanno trasmesso ai colleghi della Postale di Palermo, specialisti in materia. Spetterà, naturalmente, a loro provare, laddove possibile ad identificare colui o colei, appunto, che s’è reso responsabile della fattispecie di reato denominata “sostituzione di persona”.