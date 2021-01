Crack della distribuzione alimentare, anche il terzo gup si astiene

Potrebbe saltare ancora l'udienza preliminare "bis", dove sono imputati diciannove professionisti fra componenti del collegio sindacale, liquidatori, consiglieri di amministrazione e funzionari di banca accusati di avere agevolato il dissesto del gruppo Burgio con omissioni e sottrazioni di beni.

Il gup Agata Anna Genna, dove doveva ripartire il procedimento in seguito all'astensione del magistrato Alfonso Pinto (che seguiva quella di Marco Salvatori), ha comunicato alle parti di avere chiesto al presidente del tribunale di potersi astenere, senza motivarne le ragioni. Di conseguenza resta tutto congelato fino al primo febbraio, quando si torna in aula per comunicare la decisione del capo degli uffici giudiziari sulla vicenda.

Tutto fermo, quindi, con un nulla di fatto a distanza di 3 anni dalla richiesta di rinvio a giudizio firmata, il 14 marzo del 2018, dai pubblici ministeri Alessandra Russo e Simona Faga (quest'ultima trasferita nei mesi successivi).

In precedenza ex soci e dipendenti erano stati ammessi come parti civili nel processo sulla più grossa bancarotta fraudolenta degli ultimi dieci anni nell’Agrigentino. L'imprenditore Giuseppe Burgio, che in questo troncone processuale risponde di avere sottratto all'erario una somma di circa mezzo milione di euro, è stato già condannato a 8 anni per l'accusa di avere svuotato le imprese del gruppo, che operavano nel settore della distribuzione alimentare, facendo sparire circa 50 milioni di euro.

Ecco l'elenco dei 19 imputati: Calogero Burgio, 67 anni, di Porto Empedocle; Antonio Martoriello, 54 anni, di San Cataldo; Enzo Penna, 76 anni, di Agrigento; Salvatore Rizzo, 70 anni, di Agrigento; Costantino Verbari, 60 anni, di Agrigento; Francesca Burgio, 60 anni, di Agrigento; Angelo Nicastro, 58 anni, di Agrigento; Rosario Giordano, 46 anni, di Gela; Tiziana Ragusa, 47 anni, di Gela; Corrado Listo, 70 anni, di Agrigento; Ciro Sansone, 75 anni, di Agrigento; Leira Sansone, 49 anni; Luigi Gentile, 60 anni; Marcello Villa, 63 anni; Pasquale Pinio, 52 anni, di Palermo; Salvatore Malandrino, 58 anni, di Siracusa e Giovanni Previte, 68 anni, di Palermo.