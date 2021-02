Covid e zona gialla, la Prefettura: più controlli durante il week end per evitare assembramenti

La presenza delle forze dell'ordine verrà rafforzata in particolar modo sabato pomeriggio e domenica, tanto a San Leone quanto in via Atenea

L'errore è sempre lo stesso: ritenere la zona gialla un "liberi tutti". Giovani, ma non soltanto, alla ricerca di svago, negli ultimi week end, si sono ammassati nei locali della movida del centro e di San Leone. Infischiandosene, di fatto, del rischio contagio. Quasi come se la pandemia da Covid-19 fosse stata ormai archiviata. Le speranze - di rispetto delle regole anti-Covid, per evitare una nuova impennata di positivi - di sindaco e prefetto sono andate in fumo. Ed ecco perché la Prefettura ha ripreso in considerazione - durante un tavolo di coordinamento delle forze di polizia - le ulteriori misure da adottare per evitare assembramenti, ma anche liti e risse fra giovanissimi.

Ancora una volta, dunque, il dato è tratto. E' stato infatti deciso di intensificare ulteriormente i controlli sul litorale agrigentino. Controlli che saranno rafforzati nel fine settimana con particolare riguardo al sabato pomeriggio e alla domenica, mattina e pomeriggio, in piena sintonia con le disposizioni adottate dal sindaco che prevedono il divieto di assembramenti a San Leone e in via Atenea.

Il dispositivo dei controlli sta per essere definito dal tavolo tecnico convocato Questura.

"Una particolare attenzione continuerà ad essere riservata ad eventuali infrazioni alle disposizioni vigenti da parte di persone fisiche o titolari di esercizi commerciali, bar e ristoranti, con l’irrogazione delle sanzioni conseguenti al mancato rispetto del divieto di assembramento e al mancato uso delle mascherine - ha reso noto il prefetto di Agrigento Maria Rita Cocciufa - . Nell’attuale momento storico, caratterizzato dal rischio di una ripresa dei contagi dovuto al diffondersi delle varianti del virus, è fondamentale uno sforzo ulteriore da parte di tutti e comportamenti responsabili con l’uso costante delle mascherine e una maggiore attenzione e precauzione nell’evitare luoghi affollati che possono costituire occasione di contagi".

Nella sola giornata di ieri, giorno di San Gerlando: patrono di Agrigento, le forze dell’ordine hanno controllato complessivamente 412 persone e 168 attività commerciali e due locali, uno a San Leone e uno in via Atenea, sono stati chiusi per gravi violazioni alla normativa antiCovid per 30 giorni.