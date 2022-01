Continuano a crescere i contagi da Covid-19, due comuni verso la zona arancione

Altri due comuni della provincia di Agrigento vanno verso la zona arancione. Dopo Castrofilippo e Ribera, anche Canicattì e Palma di Montechiaro sarebbero destinati a subire misure più restrittive al fine di arginare il contagio da Covid-19.

I centri contano, al momento, rispettivamente 385 e 173 casi di positività, ma si tratta di un dato significativamente al ribasso: parliamo infatti di numeri comunicati dall'Asp 2 giorni fa e che fanno riferimento al 2 gennaio. Si attende quindi un nuovo bollettino (che sarà probabilmente cumulativo dei due giorni) per capire quanto accade. Per fare un esempio, solo ieri il sindaco di Palma di Montechiaro Stefano Castellino aveva parlato di almeno 106 nuovi contagi in due giorni.

A chiedere la zona arancione alla Regione sono stati i sindaci dopo specifica comunicazione da parte dell'Asp. La decisione del presidente Musumeci potrebbe arrivare nel pomeriggio, e il provvedimento dovrebbe rimanere in vigore fino al prossimo 19 gennaio.