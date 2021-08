Sicilia verso la zona gialla antiCovid, Zappia: "Se l'andamento resterà questo andremo verso l'arancione"

Il commissario straordinario dell'Asp sulla situazione degli ospedali della provincia: "Siamo 30 posti letto su 30 occupati in Medicina ad Agrigento. Anche a Ribera siamo a 30 posti occupati, che sono scesi a 26 negli ultimi giorni. La Rianimazione ha 5 posti letto occupati e 5 liberi, stessi numeri per la subintensiva". All'interno il dettaglio sulle vaccinazioni Comune per Comune

"Vorrei guardare i dati delle Terapie intensive della Sicilia, paragonati al resto della penisola, noi siamo all'11 per cento rispetto al 6 per cento. Siamo, per la degenza ordinaria siamo al 20 per cento e resto dell'Italia è al 7. La zona gialla sta dunque dei numeri. Se l'andamento dovesse restare questo andremo verso l'arancione e questo sarebbe veramente un problema". Lo ha detto, nel consueto punto settimanale, il commissario straordinario dell'Asp Mario Zappia. "Dal numero dei casi, già siamo in zona rossa - ha aggiunto - . Quello che vediamo non è incoraggiante: siamo al record di tutti i record. Per quanto riguarda le vaccinazioni di Agrigento, abbiamo attivato in tutti i Comuni dove le vaccinazioni sono poche, al di sotto del 60 per cento, modalità utili per sensibilizzare. L'obiettivo è quello di fare in modo che tutti i Comuni siano virtuosi".

Il commissario straordinario ha poi, come sempre, snocciolato i dati agrigentini. "Per quanto riguarda i posti letto, siamo 30 su 30 in Medicina ad Agrigento. Anche a Ribera siamo a 30 posti occupati, che sono scesi a 26 negli ultimi giorni. La Rianimazione ha 5 posti letto occupati e 5 liberi - ha spiegato - , la subintensiva ha 5 posti liberi e altrettanti occupati".

Report

%VAX Città / Età al 26.8.21