Emergenza Covid, Zappia: "Il virus resta fra noi, atteso un nuovo picco in autunno"

Non è finita. Non può esserlo visto che l'emergenza sanitaria Covid-19 è stata una pandemia. "Le onde hanno incrementi e decrementi che si ripresentano ciclicamente - ha spiegato, durante il settimanale 'punto della situazione', il commissario straordinario dell'Asp: Mario Zappia - . Ci aspettiamo che con l'autunno vi sarà un nuovo picco, non come l'anno scorso. Ma è nostro dovere preparaci per le misure da mettere in campo".

I casi positivi giornalieri oscillano fra i 200 e i 300. "Si comprende - ha argomentato Zappia - che c'è una certa difficoltà a contenere il virus che resta fra noi. I casi sono sempre alti e a fronte di questo continuiamo a registrare come le vaccinazioni per i bambini siano quasi nulle. Abbiamo avuto questa settimana soltanto 629 vaccinazioni in totale, di cui 17 per i bambini".

Il commissario straordinario ha richiamato gli agrigentini sull'importanza delle terze dosi e delle quarte per le categorie fragili. "Evitiamo così di andare a finire in Terapia intensiva".

Strade e ambienti di vita sicuri

Martedì, 7 giugno, si terrà un incontro-seminario durante il quale si parlerà di sicurezza stradale e domestica ad Agrigento. Il titolo dell'evento è: "Una scelta di stile per una casa ed una strada sicure". Durante l’incontro- seminario, organizzato dall’azienda sanitaria provinciale di Agrigento nell’ambito delle attività previste dal piano regionale della prevenzione 2020-2025, si avvicenderanno esperti dell’Asp, dell’assessorato regionale alla Salute, delle forze dell’ordine, dell’Inail, dell’Aci e di varie associazioni di volontariato. Previsti anche alcuni momenti esperienziali di pratica e dimostrazione con l’esecuzione di manovre di primo soccorso, l’utilizzo gratuito del simulatore di guida e degli occhiali che riproducono gli effetti dell’abuso di alcool sulle attività quotidiane. Obiettivo dell’iniziativa è quello di sensibilizzare la collettività, specie i giovani, sul rispetto delle buone norme alla guida dei veicoli e sulle corrette prassi per rendere sicuri gli ambienti domestici. La giornata formativa sarà aperta da un intervento del commissario straordinario ASP, Mario Zappia, e del sindaco di Agrigento, Francesco Micciché.

Lavori negli ospedali

"E' stato firmato questa settimana il contratto per i lavori di ammodernamento del pronto soccorso dell'ospedale di Canicattì - ha spiegato, concludendo il 'punto settimanale', il commissario straordinario Asp: Mario Zappia - . Stiamo lavorando per recuperare terreno su tutto e attrezzare i nostri ospedali per come meritano".