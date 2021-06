Dopo il cancelliere ... positiva alla variante inglese anche una pm

Il procuratore Luigi Patronaggio ha disposto la sospensione di "ogni attività differibile e non urgente". Disposto anche che "la modalità di prestazione dell'attività lavorativa avvenga in modalità smartworking per tutto il personale amministrativo e di magistratura

Dopo il cancelliere - vaccinato con entrambe le dosi - risultato positivo al Covid-19, adesso è la volta di una pm, anche lei già vaccinata. Ma entrambe risultate positive alla variante inglese.

Il procuratore Luigi Patronaggio ha deciso dunque di sospendere le attività e di disporre la sanificazione dei locali. "Ritenuto di dovere prendere urgentemente provvedimenti a tutela sella salute del personale de gli utenti, sentito il presidente del tribunale di Agrigento" il procuratore Patronaggio ha disposto la sospensione di "ogni attività differibile e non urgente". Disposto anche che "la modalità di prestazione dell'attività lavorativa avvenga in modalità smartworking per tutto il personale amministrativo e di magistratura, non impegnato in turni esterni o di reperibilità".

Sarà a distanza la partecipazione alle udienze, "ove possibile", con modalità telematiche secondo i protocolli già approvati in precedenza, al tribunale di Agrigento. Vietati inoltre l'ingresso nei locali della Procura "agli utenti e agli avvocati, ferme restando la

possibilità di depositi atti e consultazione via telematica".

L'intervento del virologo Burioni

"Nessun vaccino è efficace al 100%, per cui queste sono non-notizie. Sarebbe importante sapere le condizioni cliniche di queste pazienti, perché la grandissima parte di chi si infetta non si ammala. Anche nell'epidemia di morbillo del 2007 si sono infettati dei vaccinati". Lo scrive su Twitter il virologo Roberto Burioni, commentando il caso del focolaio nella Procura di Agrigento dove due persone vaccinate sono risultate positive.