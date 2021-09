Vaccinazioni anticovid-19, arriva "L'hub a casa tua” a Raffadali

Rafforzamento della campagna vaccinale anti Covid, da oggi e fino a mercoledì via ad un hub mobile a Raffadali. L'Azienda sanitaria provinciale ha infatti messo a disposizione in piazza Progresso un presidio che dalle 9 alle 18 consentirà la somministrazione del vaccino a chi vorrà ottenerlo.

Ad occuparsi delle inoculazioni sarà un’equipe composta da medici, infermieri e professionisti. Per accedere al servizio, disponibile per la popolazione over 12, sarà sufficiente esibire la tessera sanitaria.