Multata perché "over 50 non vaccinata", ma aveva fatto due dosi e poi si era ammalata di Covid

Prima la volontà, da parte del Governo Meloni, di cancellare le multe per i “no-vax over 50” da molti definite “assurde” o addirittura “anticostituzionali”. Poi la decisione di mantenerle in vigore. E mentre si discute sul futuro di questa chiacchierata sanzione, non mancano gli errori burocratici. Come quello di cui è rimasta vittima una 70enne agrigentina che si è vista recapitare a casa la multa da 100 euro perché non avrebbe completato il ciclo vaccinale obbligatorio destinato a chi ha superato i 50 anni di età.

In realtà la donna si era regolarmente e diligentemente sottoposta alla somministrazione delle prime 2 dosi di vaccino, ma poi, anche nel corso di numerosi ricoveri in strutture sanitarie dell’isola per altre patologie, aveva contratto il Covid riuscendo, per sua fortuna, a guarire senza particolari difficoltà o conseguenze.

Il contagio ed il successivo corso della malattia sviluppano anticorpi naturali: quindi la terza dose è “saltata” in quanto la guarigione viene comunque considerata, in termini di efficacia per l’immunizzazione, alla pari di un’ulteriore somministrazione di vaccino.

Ma questo avrebbe generato un errore di trascrizione dei dati sanitari della donna che è così risultata “inadempiente” in riferimento alla terza dose. Da qui la multa da 100 euro regolarmente consegnata al suo domicilio.

La figlia della donna, senza perdersi d’animo, ha avviato l’iter di contestazione (che peraltro deve essere completato entro una settimana, pena l’inefficacia) recandosi negli uffici preposti. Per fortuna la questione è stata risolta senza difficoltà e, a detta della donna, anche con particolare celerità ed efficienza.