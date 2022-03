Covid, riprendono le vaccinazioni a Lampedusa: tre giorni dedicati soprattutto alla fascia pediatrica

Da mercoledì 9 a venerdì 11 marzo a Lampedusa si svolgeranno 3 giornate dedicate alle vaccinazioni anti-Covid con un'apposita area dedicata alla fascia pediatrica e la possibilità di sottoporsi all'inoculazione del nuovo vaccino "Novavax" recentemente approvato. L'Asp ha inoltre organizzato, per la giornata del 12 marzo, gli screening del tumore alla mammella.

Prosegue dunque l’attività di vaccinazione nella maggiore delle isole Pelagie con un'ulteriore sessione in cui medici ed infermieri dell’Azienda sanitaria palermitana saranno a disposizione dei cittadini nei locali del poliambulatorio di Contrada Grecale. Somministreranno prima, seconda o terza dose anche a domicilio per le persone non trasportabili. Inoltre genitori e figli troveranno “educatori” ed assistenti sociali dell’Asp che li accompagneranno alla vaccinazione intrattenendo i piccoli a disegnare e colorare. Finora a Lampedusa solo il 23% dei bambini tra 5 ed 11 anni ha ricevuto almeno una dose di vaccino e solo il 15% ha completato il ciclo vaccinale.

L’equipe dell’Asp, della quale come sempre farà parte un medico rianimatore, andrà incontro a tutte le richieste di informazioni sull'importanza della vaccinazione anti-Covid pure nella fascia pediatrica.

Ci sarà anche la possibilità di vaccinarsi con il nuovo "Nuvaxovid" dell’azienda "Novavax" che potrà essere usato su tutti i soggetti, a partire dai 18 anni di età con un ciclo di due dosi a distanza di 21 giorni l’una dall’altra.



Finora, a Lampedusa, hann ricevuto almeno una dose di vaccino l’81% della popolazione target. Al Poliambulatorio sarà allestito anche uno sportello amministrativo per il rilascio del Green pass.Sabato, invece, giornata dedicata allo screening mammografic nell’ambito dell’iniziativa "AbbraciAMO la prevenzione": le donne dell'isola, di età compresa tra 50 e 69 anni, potranno effettuare la mammografia sempre al poliambulatorio di contrada Grecale.