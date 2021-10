Covid e rischio restrizioni, Licata ha superato la soglia del 70% di vaccinazioni

Il numero delle inoculazioni ha superato la soglia del 70%, ritenuta indispensabile dall'assessorato regionale per evitare restrizioni. I dati sono stati resi noti nel pomeriggio di ieri nel corso di un vertice organizzato dall'Asp di Agrigento, in ospedale a Licata, con i sanitari di Medicina generale del territorio. L'obiettivo è uno soltanto: arrivare, e anche rapidamente, al 75 per cento dei vaccinati, almento per quanto riguarda la prima dose.

Il ruolo dei medici - così per come era stato annunciato, nei giorni scorsi, dal commissario straordinario dell'Asp: Mario Zappia - sarà quello di reclutare e sensibilizzare quanti non hanno ancora ricevuto la prima dose. Sono stati, a tal fine, forniti degli elenchi con i nominativi di coloro che non hanno ancora ricevuto neanche la prima dose. Il distretto sanitario ha inoltre indirizzato una nota al Comune per un controllo incrociato fra i residenti del territorio rispetto ai domiciliati, in modo da poter abbassare il quorum. La "fetta" di popolazione da coprire con i vaccini antiCovid è quella fra i 12 e i 60 anni.