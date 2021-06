Vaccini anti-Covid, è il momento della svolta: in Sicilia le prenotazioni per gli over 16  

Verranno utilizzati i sieri Pfizer e Moderna e, su base volontaria, anche Vaxzevria e Janssen (monodose). Musumeci: "È un’occasione da non perdere per arrivare il prima possibile all’immunizzazione di massa"

E' il momento della svolta. Da domani, in tutta l'isola, sarà il momento in cui ci si potrà prenotare per le vaccinazioni antiCovid per chi ha tra 16 e 39 anni. L'estensione della somministrazione del siero al nuovo target (che comprende oltre un milione e trecentomila persone) è stata autorizzata nell’ambito della campagna nazionale di immunizzazione. Verranno utilizzati i vaccini Pfizer e Moderna e, su base volontaria, anche Vaxzevria e Janssen (monodose).



«Da domani - evidenzia il presidente della Regione Nello Musumeci - nell’Isola, quindi, chiunque potrà vaccinarsi. È un’occasione da non perdere per arrivare il prima possibile all’immunizzazione di massa: solo in questo modo potremo affrontare i prossimi mesi con più serenità. Mettersi al sicuro, con il vaccino, è l’unica strada possibile per uscire presto e definitivamente dal tunnel della pandemia».