Vax day al San Giovanni di Dio, la direzione sanitaria: "Ottima risposta del personale”

Seconda intensa giornata di vaccinazioni anticovid all’ospedale "San Giovanni di Dio" di Agrigento dove, in questa prima fase che coinvolge solo il personale sanitario del nosocomio, sono arrivati 77 flaconi del vaccino Pfizer – BioNTech. Sono complessivamente 462 le dosi da somministrare durante questo primo step di campagna di vaccinazione che si chiude il prossimo 6 gennaio.

Coronavirus, somministrati 4.438 vaccini: 373 fra gli ospedali della provincia

“Da parte del personale – dice, ai microfoni di AgrigentoNotizie, Maria Rosaria Gallea della direzione sanitaria dell’ospedale – c’è stata un’ottima risposta. Concluderemo questa prima fase giorno sei – aggiunge – e poi ci saranno fornite altre dosi che ci consentiranno di continuare con le vaccinazioni. Una sola dose non basta – precisa il dirigente medico – è necessario effettuare un richiamo ventuno giorni dopo la somministrazione del primo vaccino”.

Medici, infermieri e il personale sanitario del San Giovanni di Dio dunque non si stanno sottraendo all’immunizzazione indotta dal vaccino.

Prima di tipicizzare un vaccino passano anni – spiega Salvatore Pantalena del dipartimento Emergenza dell’Asp –, invece in poco meno di un anno abbiamo avuto una risposta formidabile dalle case farmaceutiche. Così come altrettanto importante – aggiunge Panatalena – è l’adesione del personale sanitario che si vaccina e che tutela la salute dei cittadini”.