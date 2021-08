Covid, le vaccinazioni si spostano dall'ex ospedale di via Giovanni XXIII al poliambulatorio di Porto Empedocle

Lo ha comunicato l'Asp scusandosi con gli utenti. Il cambio della sede sarà in vigore dal 26 agosto fino a data da destinarsi e riguarda tutte le inoculazioni già prenotate. "La decisione - si legge in una nota - è stata presa per motivi tecnico-organizzativi"