Covid, torna "L'hub a casa tua": vaccinazioni in centro città e nelle scuole anche questo weekend

L'Asp continua a premere sull'acceleratore per quanto rigurada la campagna vaccinale anti-Covid, forte degli ottimi risultati ottenuti lo scorso fine settimana con l'iniziativa denominata "L'hub a casa tua".

Ci riprova anche questo weekend con le stesse modalità: da venerdì 10 a domenica 12 settembre ci si potrà vaccinare presso l’infopoint di Porta di Ponte, all'ingresso della via Atenea.

Ma non si tratta di un'iniziativa relegata agli orari serali e quindi ai più giovani: le attività di vaccinazione si svolgeranno a partire dalle 9 del mattino e fino alle 23, quindi ben 14 ore no-stop.

Tutti i cittadini, di qualunque età e senza alcun tipo di limitazione (naturalmente non è necessaria la prenotazione) potranno dunque recarsi al punto vaccinale sistemato in centro città, dove sarà presente un'equipe proveniente dall’hub del Palacongressi: medici, infermieri e professionisti forniranno informazioni ed effettueranno le inoculazioni.

Molta attenzione anche verso il popolo scolastico: in vista della riapertura delle scuole, infatti, nella giornata di domenica 12 settembre, dalle 10 alle 17, anche il liceo “Raffaello Politi” di Agrigento, la scuola primaria “Maria Montessori” di San Leone e l’istituto comprensivo “Salvatore Quasimodo” di Villaseta si trasformeranno in centri vaccinali

Nello scorso weekend, dalle 19 alle 23, all’infopoint di Porta di Ponte, sono stati immunizzati 54 cittadini (22 somministrazioni venerdì 3 settembre e 32 nella serata di sabato 4)

Nelle scuole coinvolte, invece, nella sola giornata di domenica 5, sono stati 50 i vaccini inoculati.

Anche Sciacca si mobilita:

"Avviare una campagna di sensibilizzazione e di vaccinazione nei luoghi di ritrovo e di studio dei giovani": si va dunque nella stessa direzione anche a Sciacca.

Lo hanno comunicato, attraverso una nota, il sindaco Francesca Valenti e l’assessore all’Istruzione Gisella Mondino che hanno indetto una riunione invitando i dirigenti degli istituti scolastici della città e il responsabile dell’hub vaccinale di Sciacca.

L’incontro è stato programmato per venerdì prossimo, 10 settembre, alle ore 12, in modalità telematica.

“Sciacca – evidenziano il sindaco Valenti e l’assessore Mondino – è tra le città con la più alta percentuale di vaccinazioni. Segno di grandissima sensibilità e merito dei nostri concittadini che hanno ben compreso l’importanza di un gesto, per sé, per gli altri e per la comunità dove si vive. Possiamo fare ancora di più, tra la fascia dei più giovani, per garantire una regolare ripresa in presenza dell’attività didattica a scuola”.