Zona gialla e green pass rinforzato, è corsa alla terza dose di vaccino anti-Covid: lunghe file e attese all'hub

Com’era prevedibile il primo lunedì del 2022, per tantissime persone, vuole dire tornare a pensare al vaccino e sottoporsi alla terza dose.

Nel primo giorno in cui la Sicilia entra in zona gialla, anche se di fatto non ci sono praticamente differenze rispetto a prima perché il cosiddetto “Decreto di Natale” aveva già introdotto delle restrizioni del tutto assimilabili all’odierno cambio di colore, si è verificata la “corsa” alla terza dose.

Molti green pass sono già scaduti - quelli di chi è stato tra i primi a sottoporsi al vaccino - ma tanti altri scadranno presto, soprattutto quando dal primo febbraio entreranno in vigore le nuove disposizioni che riducono la validità del “certificato verde” a 5 mesi.

Per questo molta gente, organizzandosi per tempo, ha avuto la stessa idea tornando ad affollare l’hub vaccinale del Palacongressi al Villaggio Mosè con lunghe file, così come non si vedeva da parecchio tempo.

Traffico in tilt, problemi con i parcheggi, numerosi automobilisti alla ricerca di un’area di sosta anche piuttosto lontano dall’hub vaccinale.

Stesso scenario a Porta di Ponte, nel cuore della città dei templi, dove tantissima gente si è riversata già dalle prime ore del mattino per sottoporsi all’inoculazione. In molti erano in fila a partire dalle 6 del mattino.

Non solo terze dosi comunque: in attesa c’erano tanti bambini per la prima dose. Sono proprio loro, infatti, a rappresentare la platea più ampia di soggetti che devono sottoporsi per la prima volta alla campagna d’immunizzazione.