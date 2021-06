Tribunale chiuso per Covid, tamponi tutti negativi: riapertura anticipata?

Lo screening al quale sono stati sottoposti magistrati e dipendenti di Procura e tribunale, almeno per il momento, non ha fatto emergere altri casi di infezione da Covid. Si fa strada l'ipotesi di una revoca del provvedimento di chiusura, disposto martedì scorso dal presidente del tribunale Pietro Maria Falcone in seguito alla positività di un pm e di un cancelliere dell'ufficio Gip.

Il capo degli uffici giudiziari ha disposto lo stop dell'intera attività - fatta salva quella relativa a procedimenti urgenti con detenuti e direttissime - almeno per tutta la settimana.

Nel frattempo sono stati sottoposti a tampone tutti i magistrati e il personale di cancelleria con risultati finora di negatività per tutti. Escluso, quindi, un focolaio, si attende una comunicazione da parte dell'Asp che potrebbe portare a una riapertura anticipata del palazzo di giustizia di via Mazzini.

La settimana giudiziaria procederà, in ogni caso, a singhiozzo perchè per giovedì e venerdì è stata indetta un'astensione dalle udienze penali in segno di protesta per il cambio del gip del caso Mottarone.