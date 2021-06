Tribunale chiuso per Covid, tamponi tutti negativi: si riparte il prossimo 28 giugno

Il Tribunale e l’ufficio del Giudice di Pace di Agrigento, riprenderanno la loro piena operatività a partire da lunedì 28 giugno. L'annuncio è arrivato questa mattina in seguito alla negatività dei tamponi a cui sono stati sottoposti centonovanta magistrati e dipendenti di Procura e tribunale.

Dopo la riscontrata positività al Covid di un dipendente le attività erano state sospese per scongiurare la nascita di un eventuale focolaio. Martedì il presidente del tribunale Pietro Maria Falcone aveva deciso uno spot in seguito alla positività di un pm e di un cancelliere dell'ufficio Gip.

La settimana giudiziaria procederà, in ogni caso, a singhiozzo perchè per giovedì e venerdì è stata indetta un'astensione dalle udienze penali in segno di protesta per il cambio del gip del caso Mottarone.

(Aggiornato alle 10.44)