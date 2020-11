Covid, nove positivi al "drive-in": chiuse cinque scuole e ragazzi in quarantena

Sono in totale 9, e non otto come inizialmente comunicato dal Comune, i positivi al Covid-19 che sono stati individuati grazie al "drive-in" che si è svolto questa mattina nella zona di San Francesco a Favara.

Tra questi vi sarebbero diversi studenti. Per questo il sindaco Anna Alba ha diramato un avviso video con il quale annuncia la chiusura di diversi istituti cittadini per procedere alla sanificazione. Saranno sospese da domani le lezioni alla scuola "Guarino", alla "Don Bosco", alla scuola materna della "Falcone e Borsellino", alla "Brancati" e alla "Capitano Vaccaro".

In tutti i casi la riapertura avverà dopo la sanificazione. I bambini frequentanti le stesse classi dei soggetti riscontrati come positivi saranno contattati dall'Azienda sanitaria provinciale per essere sottoposti, insieme alle famiglie, a tampone. Va anche precisato che i 9 positivi di cui stiamo parlando dovranno attendere il controllo molecolare, che come noto è più attendibile.ù

"Voglio rimarcare a tutti - ha detto la sindaca - che le scuole sono luoghi sicuri perché i ragazzi frequentano le lezioni con le dovute distanze di sicurezza e gli ambienti sono sanificati. Il problema sono le persone, quando queste non rispettano le regole".

La sindaca ha inoltre ribadito che tutti i soggetti potenzialmenti coinvolti dovrebbero rispettare cautelativamente le misure di contenimento previste, e di non lasciar uscire i propri figli da casa. "La quarantena non è una vacanza", ha detto.

Stamattina, sotto una pioggia incessante, erano state 450 le persone che si sono sottoposte al test del tampone rapido Covid-19 direttamente in auto. Alle persone positive al test rapido è stato somministrato, dal personale sanitario dell’Asp di Agrigento, anche il tampone molecolare, quest’ultimo è l’unico esame diagnostico che certifica la presenza del Sars-Cov 2.

Anche lo screening di Favara rientra nelle attività di contrasto alla diffusione del contagio, programmate dall’assessorato regionale alla Sanità, e che, in questa fase, interessano la popolazione studentesca e i loro familiari. Domani, lunedì 30 novembre, i tamponi rapidi in modalità drive-in, si effettuano anche ad Agrigento, nello specifico, nel piazzale Caos, l’ampio spazio antistante la casa natale di Luigi Pirandello. Le persone che vogliono aderire allo screening gratuito, devono registrarsi sul portale della Regione www.costruiresalute.it

(aggiornato alle 20.33)