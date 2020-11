Coronavirus, tamponi a tappeto per le forze dell'ordine e i vigili del fuoco

Screening del personale dei vigili del fuoco e delle forze dell’ordine, oggi, nella città di Agrigento. Da stamattina, personale dell’Asp esegue il test rapido nel drive-in anti Covid allestito al piazzale Caos di Villaseta. Nei drive-in, si effettuano i test rapidi con esito disponibile in quindici minuti. In caso di test positivo, il personale sanitario procede con un ulteriore tampone, quello molecolare che però si analizza in laboratorio.

Covid, nove positivi al "drive-in": chiuse cinque scuole e ragazzi in quarantena

„ Covid, nove positivi al "drive-in": chiuse cinque scuole e ragazzi in quarantena “



Le persone che sono sottoposte al tampone molecolare devono poi attendere la comunicazione degli esiti dall’azienda sanitaria provinciale. Nell’attesa, inoltre, le persone interessate devono stare in isolamento domiciliare per evitare il rischio della potenziale diffusione del contagio.