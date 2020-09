Il contagio non si ferma: tampone positivo al Covid-19 a Raffadali

C'è un altro caso di Coronavirus nell'Agrigentino. L'esito - positivo - di un tampone rino-faringeo è arrivato, in queste ore, a Raffadali. Riguarda un quarantenne.

Si tratta dell'ennesimo tampone positivo per la provincia di Agrigento. Appena ieri si sono registrati contagi a Ravanusa e a Licata dove ad essere contagiata è stata una persona - rendono noto dalla polizia municipale di Licata - "di tenera età" che fa parte dello stesso nucleo familiare dove c'erano già altri due infetti. Famiglia che però, è stato chiarito subito, s'è messa in quarantena precauzionale non appena è rientrata dall'Emilia.

"Il tampone rino-faringeo effettuato in una struttura privata accreditata è risultato positivo - ha spiegato il sindaco di Raffadali, Silvio Cuffaro, - . Adesso abbiamo chiesto che venga ripetuto dall'Asp e speriamo che possa risultare negativo. C'è una comunità intera in fibrillazione in queste ore. La persona che ha avuto l'esito positivo è asintomatica e, al momento, è in isolamento domiciliare assieme ai suoi familiari. Ho anche già disposto e si stanno facendo - ha continuato il sindaco Cuffaro - una ventina e passa di test sierologici per quanti sono venuti a stretto contatto con il nostro concittadino. E' il Comune che si sta facendo carico di questi test sierologici, realizzati esclusivamente in via precazionale".

Il tuo browser non può riprodurre il video. Devi disattivare ad-block per riprodurre il video. Play Replay Play Replay Pausa Disattiva audio Disattiva audio Disattiva audio Attiva audio Indietro di 10 secondi Avanti di 10 secondi Spot Attiva schermo intero Disattiva schermo intero Skip Il video non può essere riprodotto: riprova più tardi. Attendi solo un istante , dopo che avrai attivato javascript . . . Forse potrebbe interessarti , dopo che avrai attivato javascript . . . Devi attivare javascript per riprodurre il video.

A Raffadali si stanno cercando, intanto, di tracciare tutti i contatti - e non dovrebbero essere pochi - del raffadalese quarantenne che è risultato essere contagiato dal Covid-19.