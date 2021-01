Il Covid cambia anche la viabilità cittadina: arrivano le strisce pedonali "distanziate"

Il Covid-19 e soprattutto tutti gli obblighi da attuare per evitare il contagio, influscono anche sulla segnaletica stradale. In tal senso, l'amministrazione comunale ha iniziato a posizionare delle prime strisce pedonali anti-Coronavirus ad Agrigento.

Le prime sono state dipinte stamattina in via dei Pini a San Leone su indicazione del sindaco - e assessore alla Polizia municipale - Franco Micciché. "La caratteristica principale - dice una nota - è che non sono uniche, ma interrotte a metà con circa 30 centimetri di zona bianca per lato. Sono state fatte con due corsie, una di andata a destra e una di ritorno a sinistra, per evitare l’incrocio o il contatto di persone, così come avviene attualmente negli uffici e nei negozi. Nei prossimi giorni si continuerà in altre zona della città".