Covid, il sindaco di Palma di Montechiaro torna al lavoro dopo 2 settimane di quarantena

Il sindaco di Palma di Montechiaro, Stefano Castellino, dopo 2 settimane di quarantena a causa del Covid è tornato in Comune. Ha immediatamente riunito i capi area per programmare le prossime azioni e ha effettuato un sopralluogo al cantiere del Parco Urbano. Poi ha programmato ulteriori progetti sul Pnrr e ha preso parte alla riunione in Prefettura per l'organizzazione e la sicurezza del Giro di Sicilia di ciclismo che vivrà la seconda tappa proprio nella città del Gattopardo.

"Mi sto occupando - ha detto il sindaco - anche ai nuovi progetti sui giardini storici e sulla raccolta differenziata per i quali ho inviato delle note al Ministero per la Transizione ecologica e al Ministero dei Beni culturali per il progetto Giardini storici. Durante quest’assenza forzata per via di questo maledetto virus ho continuato a lavorare a distanza e voglio ringraziare i dipendenti comunali, i miei collaboratori, gli assessori, i consiglieri comunali e tutti i miei concittadini per l'enorme e sincero affetto che mi ha davvero emozionato".