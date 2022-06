Covid, annullare la festa di San Calogero per l’aumento dei contagi? Ecco la proposta di “Cittadinanzattiva”

Una proposta radicale ma dettata dalla prudenza. Il responsabile di “Cittadinanzattiva”, Pippo Spataro, attraverso una nota si rivolge alle autorità relgiose, civili e militari proponendo l’annullamento dell’ormai imminente festa di San Calogero per l’aumento dei contagi da Covid-19 che si è registrato negli ultimi giorni ad Agrigento. Una decisione da valutare, secondo Spataro, “affinché si possa evitare un contagio di massa”. “Sappiamo e crediamo fermamente nella fede straordinaria degli agrigentini verso San Calogero - scrive Spataro - con una devozione che si perde nella notte dei tempi. Visto che purtroppo, per due anni di seguito, non si e potuto festeggiare San Calogero a causa della pandemia, quest’anno si è deciso di festeggiarlo sia pure con blande restrizioni.

Purtroppo assistiamo da alcuni giorni ad un aumento di contagi in tutta Italia e in particolare nella provincia di Agrigento dove l’incremento è stato esponenziale con relative quarantene, ricoveri in terapia intensiva e morti. La variante Omicron 5 risulta, in base a quanto dichiarato dai virologi, molto più contagiosa rispetto alle precedenti. Tutto questo ci fa ritenere inopportuno fare una festa a San Calogero. Va chiarito altresì, per non equivocare, che sicuramente non siamo affetti da blasfemia ma che invece ci sta a cuore la salute e la relativa vita degli agrigentini. Pensare ad una festa come negli anni passati, con blande e inefficaci restrizioni e con le modalità da “liberi tutti”, crediamo che sia sbagliato e molto pericoloso.

Ecco perché oggi, ancor prima della festa già programmata, ci rivolgiamo alle autorità ecclesiastiche, civili e militari. Crediamo che il nostro amato Santo possa essere onorato e riverito anche nelle nostre case, magari in gruppo con i nostri familiari e con le mascherine indossate”.