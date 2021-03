Cittadini assenti e sale di vaccinazione vuote: l'hub di Villagio Mosè non è ancora partito

A poche ore dall’inaugurazione ufficiale, fervono i preparativi al palacongressi del Villagio Mosè di Agrigento per l’attivazione del centro di vaccinazione. La formalità del taglio del nastro, è prevista per mezzogiorno, alla presenza fra gli altri anche del presidente della Regione Nello Musumeci e dell’assessore alla Salute Ruggero Razza. In mattinata, dalle ore 09:00 dovevano iniziare le inoculazioni delle dosi ai cittadini che si erano prenotati ma così non è stato.

Vaccini anti-coronavirus, apre i battenti l'hub del palacongressi

„ Vaccini anti-coronavirus, apre i battenti l'hub del palacongressi “

In una nota diramata sabato 13 marzo alle ore 08:12 dall’ufficio stampa dell’Asp di Agrigento si legge: “Apre i battenti il centro hub vaccinale del palacongressi del Villaggio Mosè ad Agrigento. A partire dalle nove del mattino di lunedì prossimo, 15 marzo, saranno somministrate le prime vaccinazioni anti Covid-19 ai cittadini che hanno effettuato la prenotazione secondo le modalità previste”. Alle 9 in punto AgrigentoNotizie si è recata nella struttura del viale Leonardo Sciascia, agli obbiettivi delle nostre telecamere nessun cittadino in attesa e sale di vaccinazione vuote.