Covid, "Rischio trombosi molto più alto se si prende il virus piuttosto che con il vaccino"

Lo avevano detto già in passato le autorità sanitarie nazionali e l'Ema, l'agenzia Ue del farmaco. Ma adesso c'è un maxi studio a confermarlo: il rischio di sviluppare trombosi in seguito alla vaccinazione contro il Covid-19 è decisamente più basso rispetto a quello che si corre contraendo questa malattia.

Lo studio, pubblicato sul British Medical Journal (BMJ), ha confrontato i dati medici di 29 milioni di persone che hanno ricevuto la prima dose di Pfizer-BioNtech o di AstraZeneca tra dicembre 2020 e aprile 2021 con quelli di quasi 2 milioni di persone risultate positive per il coronavirus. Stando ai risultati della ricerca, il rischio di sviluppare una trombosi venosa (flebite) è quasi 200 volte superiore contrattando il Covid (12.614 casi aggiuntivi su 10 milioni) rispetto alla vaccinazione con AstraZeneca (66 casi aggiuntivi).

Per quanto riguarda la trombosi arteriosa, non è stato riscontrato alcun caso in eccesso per nessuno dei due vaccini, ma sono stati osservati 5.000 casi aggiuntivi su 10 milioni di persone in coloro che avevano il Covid. Inoltre, le persone infette dal virus hanno undici volte più probabilità di essere soggette a ictus (1.699 casi aggiuntivi su 10 milioni di persone) rispetto a quelle vaccinate con Pfizer (143 casi aggiuntivi).

"Le persone dovrebbero essere consapevoli di questi maggiori rischi dopo la vaccinazione contro il Covid-19 e cercare assistenza medica prontamente se sviluppano sintomi, ma devono anche essere consapevoli che i rischi sono considerevolmente più alti e per periodi di tempo più lunghi se vengono infettati dal Sars-Cov-2”, dice l'autrice principale dello studio, Julia Hippisley-Cox, professoressa di epidemiologia clinica e medicina generale presso l' Università di Oxford.