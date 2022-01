Covid, il bollettino dell'Asp: sono 585 i nuovi positivi, con due morti e otto ricoveri

Covid, continua la conta dei morti e sale, soprattutto, la pressione sui nostri ospedali. Il nuovo bollettino dell'Asp, inviato pochi minuti fa alle redazioni giornalistiche certifica infatti 585 nuovi positivi, otto nuovi ricoveri e 2 decessi tra Ribera e Cattolica Eraclea. Sono comunque 222 i nuovi guariti, dato che comunque incide poco sul totale di soggetti al momento risultati affetti dal virus, che in provincia sono al momento 7.313.

La situazione negli ospedali

Gli agrigentini attualmente ospedalizzati sono 66 (+4). In degenza ordinaria/subintensiva sono 58: ben 41 si trovano al "Fratelli Parlapiano" di Ribera e 17 al San Giovanni di Dio di Agrigento. Un solo ricovero in una struttura lowcare fuori provincia. Sono 7 i pazienti in Terapia intensiva ricoverati al presidio ospedaliero riberese (-1).

I dati Comune per Comune

Agrigento 838 (+34); Alessandria della Rocca: 32 (stabile); Aragona: 119 (+8); Bivona: 54 (stabile); Burgio: 61 (+1); Calamonaci: 40 (stabile); Caltabellotta: 42 (+2); Camastra 65 (+6); Cammarata: 118 (+20); Campobello di Licata: 180 (+1); Canicattì: 913 (+48); Casteltermini: 101 (+26); Castrofilippo: 163 (+3); Cattolica Eraclea: 29 (-8); Cianciana: 32 (+2); Comitini: 19 (+1); Favara: 733 (+34); Grotte: 132 (+12); Joppolo Giancaxio: 30 (stabile); Licata: 375 (+25); Lucca Sicula: 35 (-10); Menfi: 149 (+25); Montallegro: 50 (-4); Montevago: 13 (+1); Naro: 133 (+8); Palma di Montechiaro: 568 (+51); Porto Empedocle: 246 (+16); Racalmuto: 162 (+12); Raffadali: 190 (+47); Ravanusa: 119 (+25); Realmonte: 65 (+4); Ribera: 571 (+115); Sambuca di Sicilia: 102 (+3); San Biagio Platani: 27 (-1); San Giovanni Gemini: 121 (+27); Sant'Angelo Muxaro: 11 (stabile); Santa Elisabetta: 39 (+1); Santa Margherita di Belice: 89 (+4); Santo Stefano di Quisquina: 33 (stabile); Sciacca: 462 (+43); Siculiana: 102 (+2, uno è un migrante ospitato presso il "Villa Sikania"); Villafranca Sicula: 15 (-1).

C'è al momento un solo migrante in quarantena sulle navi di accoglienza, mentre sono nove i soggetti ricoverati ma non residenti (che non sono inclusi nel totale)