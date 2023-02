Coronavirus, il commissario dell'Asp: "Ricoverati non vaccinati e ottantenni"

Il Covid non molla la presa in provincia di Agrigento ma a finire in ospedale e in terapia intensiva sono ormai solo gli anziani o i soggetti affetti da molteplici patologie.

A dirlo, nel consueto punto settimanale sui contagi, è il commissario dell'Asp Mario Zappia nel consueto punto settimanale dei contagi.

Numeri ormai molto limitati soprattutto rispetto allo scorso anno, con, spiega il manager, una caratterizzazione molto precisa di coloro che poi effettivamente finiscono ricoverati e in terapia intensiva. "Di questi l'80% almeno - dice - non sono vaccinati e hanno tra i settanta e gli ottant'anni, con in più diverse patologie". I contagi comunque si mantengono alti rispetto al contesto siciliano: La provincia di Agrigento è la terza in tutta la Regione per incremento di nuovi positivi.

Per questo Zappia torna a consigliare la vaccinazione proprio a queste categorie più "fragili", con il numero dei nuovi vaccinati che è ormai estremamente marginale: solo 238 dosi inoculate la scorsa settimana, con zero prime dosi, 1 sola seconda dose. "Numeri su cui non intendo soffermarmi - ha affermato -".