Coronavirus, Zappia: record negativo di vaccinazioni, 276 in una settimana

"Agrigento - secondo i dati Dasoe (dipartimento regionale Osservatore epidemiologico) - è la peggiore in termini di contagio Covid, in tutta la Sicilia. Ma la situazione dei ricoveri non è allarmante". Lo ha spiegato, durante il consueto punto d'aggiornamento settimanale, il commissario straordinario dell'Asp: Mario Zappia. "Continuiamo ad avere una situazione stabile, anzi in miglioramento. La situazione dei ricoveri è infatti leggermente migliorata. La positività dei tamponi continua a scendere, siamo al di sotto del 25 per cento. Ma abbiamo raggiunto il record negativo di vaccinazioni: 276 vaccinazioni settimanali".