Il Covid rallenta, ma in tre Comuni non crescono le vaccinazioni: ecco quali realtà rischiano la chiusura

Ravanusa è al 66,42% degli immunizzati. Palma di Montechiaro al 64,37% e Licata al 68,23%. Sono questi i Comuni dell'Agrigentino - gli unici - che rischiano d'essere trasformati, dalla Regione, in zona arancione o rossa. Si tratta degli unici paesi dove la vaccinazione non è arrivata alla soglia del 70%. Ecco perché sono stati ritenuti, dal commissario straordinario dell'Asp, Mario Zappia a rischio "chiusure".

"Questa settimana, abbiamo avuto 200 casi di Covid. Questo dimostra che il virus continua a circolare fra noi e adesso il virus colpisce i bambini delle scuole e gli adolescenti - ha spiegato, nel "tradizionale" punto settimanale, Zappia - . Buona la situazione degli ospedali dove, a Ribera, abbiamo appena 5 pazienti in Medicina e 2 in Rianimazione. In merito ai vaccini, Agrigento ha un dato positivo: abbiamo l'83 per cento della popolazione che s'è sottoposta alla prima dose e il 79,37% di immunizzati. I Comuni a rischio erano e restano Ravanusa, Palma di Montechiaro e Licata. La novità è che sono in realtà che vengono monitorate e rischiano d'essere dichiarate zona rossa o arancione. Se non arrivano al 70% di immunizzati - ha sottolineato il commissario straordinario - potrebbero essere chiuse. Ravanusa - è entrato nel dettaglio - è al 66,35% di vaccinati con la prima dose e al 61,97% di immunizzati. A Palma di Montechiaro, dove il dato di immunizzati è del 64,37%, c'è da convicere a sottoporsi alla prima dose i sessantenni. Il rischio meno pesante è invece per Licata che è al 68,23% di immunizzati. Stiamo cercando di trovare una soluzione assieme ai sindaci e assieme ai medici dei paesi. Verranno organizzate delle riunioni con in mano l'elenco delle persone non vaccinate che si proverà a convincere".